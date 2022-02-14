Ключова роль у деескалації: Німеччина закликала забезпечити роботу ОБСЄ на Донбасі

Бербок зазначила, що місія має безперешкодно виконувати роботу.

"Зараз, як ніколи, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відіграє ключову роль в зусиллях з деескалації і є очима і вухами міжнародної спільноти. Ми маємо забезпечити, щоб він міг безперешкодно виконувати весь свій мандат", - заявила Бербок.

Офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу розповів про подальший формат роботи місії Всесвітньої організації в Україні.

Журналісти запитали Дюжарріка, чи є дані, що свідчать про те, що США виводять своїх співробітників з місії ООН в Україні за аналогією з ситуацією з представництвом Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Він підкреслив, що змін у присутності ООН в Україні немає.