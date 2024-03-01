Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви українських та західних лідерів та чиновників, публікації Politico, профільного порталу The War Zone, інформація з сайтів виробників MDBA та Saab, коментарі експерта Defense Express Валерія Рябих.

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Україна просить, Німеччина відмовляє: у чому причина

Історія з крилатими ракетами Taurus цілком може стати однією з найтриваліших. По-перше, західні партнери в принципі неохоче дають далекобійні засоби Україні, по-друге, саме Німеччина не поспішає проявити лідерство у постачанні якісно інших озброєнь.

Питання "таурусів" почали обговорювати у травні 2023 року, коли Міноборони України надіслало офіційний запит. З того часу, здавалося, він максимально наближався до позитивного рішення, проте Берлін досі не дав зелене світло. У серпні міністр оборони Борис Пісторіус не бачив необхідності давати ракети з дальністю близько 500 км і посилався на США, які не наважувалися передати ATACMS. Хоча на той момент українські сили вже ефективно застосовували британські та французькі Storm Shadow/SCALP.

"Це високоточна далекобійна зброя, без шансів для противника, яка наближає нашу перемогу. Хотілося б поряд із Storm Shadow та SCALP бачити німецьку ракету", - казав спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Фото: характеристики ракети Taurus (інфографіка РБК-Україна)

Влітку і в Бундестазі, і в уряді допускали передачу, але канцлер Олаф Шольц вимагав модифікувати ракети, щоб вони не досягали російської території. За даними Spiegel, компанію-виробника просили інтегрувати таке обмеження. Україна називала побоюваннями необґрунтованими та просила Taurus, щоб прискорити контрнаступ. У вересні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман заявляла, що проти виступав лише канцлер.

Пісторіус прогнозував фінальне рішення до жовтня, а Bild писав, що українським військовим буде потрібно до трьох місяців, щоб опанувати нові ракети. Тиск на канцлера зростав із боку інших західних партнерів, а компанія MBDA заявляла про готовність відновити виробництво.

Минулого тижня опозиція у Бундестазі винесла на голосування поставки Taurus, але пропозиція провалилася. Замість неї схвалено коаліційний проект без прямої вказівки типу ракет, але з формулюванням "зброя дальньої дії для точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". На думку нардепа, заступника голови оборонного комітету Ради Єгора Чернєва, фактично йшлося про "тауруси", оскільки Німеччина не має інших схожих далекобійних засобів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що усталений порядок передбачає, що спочатку США мають розблокувати постачання ракет ATACMS з дальністю 300 км. Цього тижня Шольц знову виступив проти, бо це нібито втягне Німеччину у війну.

"Це зброя дуже далекої дії. І те, що роблять англійці та французи в плані цілевказання та супутнього контролю, ми зробити не можемо. Це знає кожен, хто мав справу з цією системою", - заявив він.

Представник британського міноборони спростував його слова та зазначив, що застосування Storm Shadow - справа Збройних сил України. Сьогодні стало відомо, що уряд Британії у приватному порядку вмовляє німецьких партнерів. Але Шольц непохитний і повторює, що "при неправильному використанні" Taurus вразить цілі в Москві, а для їхнього розгортання необхідна участь військових з Німеччини.

Що відомо про німецькі ракети Taurus

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System - "Цільова адаптивна унітарна та диспенсерна роботизована універсальна система") - авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля". Призначена для ударів по високозахищених та заглиблених цілям без заходу носія до зони ворожого ППО. Розроблялася та виробляється компанією Taurus Systems GmbH - спільним підприємством німецького концерну MBDA та шведського Saab Bofors. На озброєнні з 2005 року оператори - ВПС Німеччини, Іспанії та Південної Кореї.

Ракета має комбіноване наведення із трьох підсистем:

IBN (Image Based Navigation) - навігація, заснована на зображенні

TRN (Terrain Reference Navigation) - навігація по еталону ландшафту

MIL-GPS (Global Positioning System) - глобальна система позиціонування

Це дозволяє ракеті летіти на великі відстані без підтримки GPS. Високу точність забезпечує автономна інерційна система наведення, яка коригується в польоті за даними РЛС та зіставляє ландшафт із запрограмованою мапою. На термінальній ділянці запускається інфрачервона головка самонаведення.

Фото: авіаційна ракета Taurus (saab.com)

Taurus позиціонується як сімейство модульних ракет, які оснащуються бойовою частиною різних типів та можуть запускатися з наземних, морських та авіаційних платформ.

Характеристики базової версії KEPD 350:

максимальна дальність - понад 500 км

траєкторія - низьковисотний політ на 30 м з огинанням рельєфу місцевості

швидкість від 0,6 до 0,95 Маха (від 730 до 1200 км/год)

довжина - 5,1 м

розмах крила - 2,06 м

маса (заправлена) - майже 1,4 т

бойова частина - тандемна бетонобійна MEPHISTO

маса бойової частини - 481 кг

носії - бойові літаки Tornado, Eurofighter Typhoon, Gripen, F/A-18 та F-15K

вартість одиниці - близько 1,2 млн доларів

Військовий експерт українського профільного порталу Defense Express Валерій Рябих називає Taurus одним із найбільш далекобійних летальних засобів, які є у Німеччини. До того, як їх зняли з виробництва, німецькі ВПС отримали 600 таких ракет.

"Звичайно, є питання, скільки у них ракет на складах, у тому числі в робочому стані. Але я думаю, що вони могли б виділити Україні щонайменше 100-150 без загрози для своєї обороноздатності", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Як пишуть німецькі ЗМІ, від 150 до 300 ракет можуть бути оперативно підготовлені до передачі. Проблема у тому, що їх спочатку треба адаптувати до бойових літаків Повітряних сил України. Очікувані поставки F-16 її не вирішать, тому що цей багатоцільовий винищувач не є штатним носієм Taurus.

Фото: шведський літак Gripen із ракетами Taurus (saab.com)

На думку гендиректора Taurus Systems Йоахіма Кнопфа, інтеграція під фронтовий бомбардувальник Су-24 "займе кілька місяців", а підготовка екіпажів - ще 3-4. Як зазначає портал The War Zone, частина українських Су-24 вже модифікована для використання Storm Shadow/SCALP.

"Максимальна ефективність тих самих Storm Shadow досягається при повній інтеграції до літального апарату. Застосування Су-24 дає вагомий результат, але не настільки ефективний, якби це було з Eurofighter та іншими штатними носіями. Те ж саме і з Taurus", - додав Рябих.

Особливості Taurus та відмінності від Storm Shadow

Taurus та Storm Shadow, на перший погляд, мало чим відрізняються. Обидві ракети запускаються з авіаційних платформ, мають довжину близько 5 метрів та приблизно однакову масу. Обидві мають дальність близько 500 км (експортний варіант Storm Shadow - до 290 км) та бойові частини масою 450-480 кг.

"У Taurus інша конструкція боєголовки - тандемна бетонобійна MEPHISTO, плюс є можливість моделювати підрив для гарантованого ураження конкретного об'єкта. А також більше можливостей щодо подолання систем ППО противника. А так, в принципі, це ракети одного класу", - пояснює експерт.

У системі боєголовок BROACH (Storm Shadow/SCALP) використовується багатоцільова система ініціювання підривника (MAFIS), в якій затримка між ударом та детонацією самої бойової частини встановлюється вручну. Це ускладнює ураження складних об'єктів, таких як мости. Оскільки боєголовці треба спочатку пробити дорожнє полотно, перш ніж дістатися бетонної опори, яка підтримує конструкцію.

Бойова головка MEPHISTO вирішує цю проблему програмованим інтелектуальним багатоцільовим підривником, який розпізнає шари матеріалу та порожнечі, та більш ефективно підриває багатошарові або заглиблені цілі.

"Одна ракета, оснащена підривником, чутливим до порожнеч і шарів, здатна завдати шкоди, яку раніше можна було досягти лише за допомогою двох і більше точно скинутих бомб", - цитує Politico доктора наук Фабіана Хоффмана, ракетного експерта з Університету Осло.

Є ще один момент - система картографування місцевості, що дозволяє ракеті залишатися на заданому курсі за відсутності GPS. За словами старшого наукового співробітника Європейської ради з міжнародних відносин Густава Гресселя, для запуску Taurus потрібно більше геоданих, ніж для Storm Shadow. Передбачається, що процес навчання може вимагати відправки техніків із MBDA до України, а Олаф Шольц розцінює це як привід для ескалації. Також Німеччина стурбована тим, що якщо ракета потрапить до рук росіян, вони навчаться протистояти їй.

"Або, що ще гірше, ракета може впасти, не вибухнувши, і росіяни її реконструюють", - сказав Грессель і додав, що Taurus спеціально розроблений для протидії системам ППО "Панцир" та С-400, тому становить особливий інтерес для Росії.

Навіщо потрібен Taurus, пріоритетні цілі та коли Україна їх отримає

Один із аргументів проти передачі Taurus полягає в тому, що вони не зможуть змінити перебіг російсько-української війни. Як казав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, у цьому плані вивчається кожен крок, а "рішення даються непросто".

"Не думаю, що ракети стануть game changer. ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus - 500 км, це зовсім інша система", – зазначив він.

У лютому голова спеціального штабу з питань України у міноборони Німеччини генерал Крістіан Фройдінг казав, що важливіше те, як Сили оборони користуються тим, що вже мають. За його словами, жодна далекобійна система сама по собі не може забезпечити перелому.

Експерт Валерій Рябих наголошує, що Taurus та Storm Shadow потрібні для підготовки майбутнього поля бою, насамперед щодо деокупації Криму. Для знищення військових об'єктів на півострові, баз зберігання, військових частин тощо.

"Неозброєним оком видно, що вони можуть суттєво вплинути на можливості щодо звільнення Криму. А, отже, і на можливості щодо звільнення всього нашого півдня. Тому що ключ до звільнення південних регіонів лежить у Криму, у перериванні логістичних ланцюжків у секторі Криму. І тому на ракети є великі надії", - розповів він РБК-Україна.

Фото: Кримський міст може стати однією з найбільш очевидних цілей для ракет Taurus (Getty Images)

За його словами, бетонобійна боєголовка Taurus цілком здатна знищити Кримський міст.

"Удар по бетонних опорах з більшою ймовірністю гарантує настільки сильне ураження, що в окупантів не вистачить часу для відновлення мосту. Часу, за який українська сторона встигне провести деокупацію півдня та півострова", - каже Рябих.

Але для цього Taurus треба використовувати в комплексі з іншою зброєю. Експерт звертає увагу на нещодавно опубліковану "інструкцію" від оглядачів проекту "Ukraine Battle Map". Відповідно до неї, перед основним ударом слід запустити БПЛА, щоб відволікти ворожу ППО і вдарити по ній ATACMS. Потім опори мосту мають атакувати німецькі ракети, ті ж ATACMS та морські дрони Sea Baby. Для успішної операції знадобиться 20-30 ракет Taurus, 20 ракет ATACMS M5/M57E, 10 ракет ATACMS M39A1 та 10-20 морських дронів. Така комбінація призведе до руйнування залізничного та автомобільного мосту та обвалу принаймні в одному або двох місцях, що безпосередньо відріже російські сили від Криму.

"Поєднання балістичних та крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, ракет-обманок - це комплексне завдання для якісного ураження об'єкта", - додав він.

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З передачею Taurus пов'язано багато аспектів, зокрема політичних, але, на думку Валерія Рябих, Україна все ж таки отримає ракети після того, як будуть створені умови для їх застосування. Однією з таких умов є інші далекобійні засоби.

"У цьому є своя логіка. Можна робити все потроху і не досягти результату. Але при плануванні операцій потрібно розрахувати сили та засоби, необхідні для досягнення цілей. І їх має бути достатньо, тому що досвід літнього контрнаступу без авіапідтримки показав, що проти законів війни не підеш", - сказав він.

Зараз в Україні чекають появи F-16 та рішення США щодо ATACMS великої дальності. Отримання цих ракет, на його думку, може вплинути на рішучість Німеччини щодо Taurus.

"Як тільки США дадуть ATACMS на 300+ км, думаю, наступного дня німці теж наважаться. Вони просто не хочуть бути ініціаторами. Хоча світ змінюється, і Берлін має навчитися брати відповідальність за безпеку Європи. Та конструкція з лідерством США на континенті, яка була після Другої світової війни, змінюється. І європейські країни мають адекватно реагувати на дії російського агресора, який поставив мир під загрозу", - додав Рябих.