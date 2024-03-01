Ключ к освобождению Крыма. Зачем Украине ракеты Taurus и решится ли Шольц на поставки

При подготовке материала использовались: заявления украинских и западных лидеров и чиновников, публикации Politico, профильного портала The War Zone, информация с сайтов производителей MDBA и Saab, комментарии эксперта Defense Express Валерия Рябых.

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Украина просит, Германия отказывает: в чем причина

История с крылатыми ракетами Taurus вполне может стать одной из самых долгоиграющих. Во-первых, западные партнеры в принципе неохотно дают дальнобойные средства Украине, во-вторых, конкретно Германия не спешит проявить лидерство в поставках качественно других вооружений.

Вопрос "таурусов" начали обсуждать в мае 2023 года, когда Минобороны Украины направило официальный запрос. С тех пор, казалось, он максимально приближался к позитивному решению, однако Берлин до сих пор не дал зеленый свет. В августе министр обороны Борис Писториус не видел необходимости в поставке ракет с дальностью около 500 км и ссылался на США, которые не решались передать ATACMS. Хотя на тот момент украинские силы уже эффективно применяли британские и французские Storm Shadow/SCALP.

"Это высокоточное дальнобойное оружие, без шансов для противника, которое приближает нашу победу. Хотелось бы рядом с Storm Shadow и SCALP видеть немецкую ракету", - говорил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Фото: характеристики ракеты Taurus (инфографика РБК-Украина)

Летом и в Бундестаге, и в правительстве допускали передачу, но канцлер Олаф Шольц требовал модифицировать ракеты, чтобы они не достали до российской территории. По данным Spiegel, компанию-производителя просили интегрировать такое ограничение. Украина называла опасениями необоснованными и просила Taurus, чтобы ускорить контрнаступление. В сентябре глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявляла, что против выступал только канцлер.

Писториус прогнозировал финальное решение до октября, а Bild писал, что украинским военным потребуется до трех месяцев, чтобы освоить новые ракеты. Давление на канцлера росло со стороны других западных партнеров, а компания MBDA заявляла о готовности восстановить производство.

На прошлой неделе оппозиция в Бундестаге вынесла на голосование поставки Taurus, но предложение провалилось. Вместо него был одобрен коалиционный проект без прямого указания типа ракет, но с формулировкой "оружие дальнего действия для точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". По мнению нардепа, замглавы оборонного комитета Рады Егора Чернева, фактически речь шла о "таурусах", поскольку у Германии нет других похожих дальнобойных средств.

Президент Владимир Зеленский заявил, что устоявшийся порядок подразумевает, что сначала США должны разблокировать поставку ракет ATACMS с дальностью 300+ км. На этой неделе Шольц снова выступил против, потому что это якобы втянет Германию в войну.

"Это оружие очень дальнего действия. И то, что делают англичане и французы в плане целеуказания и сопутствующего контроля, мы сделать не можем. Это знает каждый, кто имел дело с этой системой", - заявил он.

Представитель британского минобороны опроверг его слова и отметил, что применение Storm Shadow - дело Вооруженных сил Украины. Сегодня стало известно, что правительство Британии в частном порядке уговаривает немецких партнеров. Но Шольц непреклонен и повторяет, что "при неправильном использовании" Taurus поразит цели в Москве, а для их развертывания необходимо участие военных из Германии.

Что известно о немецких ракетах Taurus

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System - "Целевая адаптивная унитарная и диспенсерная роботизированная универсальная система") - авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля". Предназначена для ударов по высокозащищенным и заглубленным целям без захода носителя в зону вражеского ПВО. Разрабатывалась и производится компанией Taurus Systems GmbH - совместным предприятием немецкого концерна MBDA и шведского Saab Bofors. На вооружении с 2005 года, операторы - ВВС Германии, Испании и Южной Кореи.

Ракета имеет комбинированное наведение из трех подсистем:

IBN (Image Based Navigation) - навигация, основанная на изображении

TRN (Terrain Reference Navigation) - навигация по эталону ландшафта

MIL-GPS (Global Positioning System) - глобальная система позиционирования

Это позволяет ракете лететь на большие расстояния без поддержки GPS. Высокую точность обеспечивает автономная инерциальная система наведения, которая корректируется в полете по данным РЛС и сопоставляет ландшафт с запрограммированной картой. На терминальном участке запускается инфракрасная головка самонаведения.

Фото: авиационная ракета Taurus (saab.com)

Taurus позиционируется как семейство модульных ракет, которые оснащаются боевой частью разных типов и могут запускаться с наземных, морских и авиационных платформ.

Характеристики базовой версии KEPD 350:

максимальная дальность - свыше 500 км

траектория - низковысотный полет на 30 м с огибанием рельефа местности

скорость - от 0,6 до 0,95 Маха (от 730 до 1200 км/ч)

длина - 5,1 м

размах крыла - 2,06 м

масса (заправленная) - почти 1,4 т

боевая часть - тандемная бетонобойная MEPHISTO

масса боевой части - 481 кг

носители - боевые самолеты Tornado, Eurofighter Typhoon, Gripen, F/A-18 и F-15K

стоимость единицы - около 1,2 млн долларов

Военный эксперт украинского профильного портала Defense Express Валерий Рябых называет Taurus одним из самых дальнобойных летальных средств, которые есть у Германии. До того как их сняли с производства, немецкие ВВС получили 600 таких ракет.

"Конечно, вопрос, сколько у них ракет на складах, в том числе в рабочем состоянии. Но я думаю, что они могли бы выделить Украине минимум 100-150 без угрозы для своей обороноспособности", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Как пишут немецкие СМИ, от 150 до 300 ракет могут быть оперативно подготовлены к передаче. Проблема в том, что их сначала нужно адаптировать к боевым самолетам Воздушных сил Украины. Ожидаемая поставка F-16 ее не решит, потому что этот многоцелевой истребитель не является штатным носителем Taurus.

Фото: шведский самолет Gripen с ракетами Taurus (saab.com)

По мнению гендиректора Taurus Systems Йоахима Кнопфа, интеграция под фронтовой бомбардировщик Су-24 "займет пару месяцев", а подготовка экипажей - еще 3-4. Как отмечает портал The War Zone, часть украинских Су-24 уже модифицирована для использования Storm Shadow/ SCALP.

"Максимальная эффективность тех же Storm Shadow достигается при полной интеграции в летательный аппарат. Применение Су-24 дает весомый результат, но не настолько эффективный, если бы это было с Eurofighter и прочих штатных носителей. То же самое и с Taurus", - добавил Рябых.

Особенности Taurus и отличия от Storm Shadow

Taurus и Storm Shadow, на первый взгляд, мало чем отличаются. Обе ракеты запускаются с авиационных платформ, имеют длину около 5 метров и примерно одинаковую массу. Обе имеют дальность около 500 км (экспортный вариант Storm Shadow - до 290 км) и боевые части массой 450-480 кг.

"У Taurus другая конструкция боеголовки - тандемная бетонобойная MEPHISTO, плюс есть возможность моделировать подрыв для гарантированного поражения конкретного объекта. А также больше возможностей по преодолению систем ПВО противника. А так, в принципе, это ракеты одного классы", - объясняет эксперт.

В системе боеголовок BROACH (Storm Shadow/SCALP) используется многоцелевая система инициирования взрывателя (MAFIS), в которой задержка между ударом и детонацией самой боевой части устанавливается вручную. Это затрудняет поражение сложных объектов, таких как мосты. Поскольку боеголовке нужно сначала пробить дорожное полотно, прежде чем добраться до бетонной опоры, которая поддерживает конструкцию.

Боевая головка MEPHISTO решает эту проблему программируемым интеллектуальным многоцелевым взрывателем, который распознает слои материала и пустоты, и более эффективно подрывает многослойные или заглубленные цели.

"Одна ракета, оснащенная взрывателем, чувствительным к пустотам и слоям, способна нанести ущерб, который раньше можно было достичь только с помощью двух и более точно сброшенных бомб", - цитирует Politico доктора наук Фабиана Хоффмана, ракетного эксперта из Университета Осло.

Есть еще один момент - система картографирования местности, позволяющая ракете оставаться на заданном курсе при отсутствии GPS. По словам старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, для запуска Taurus нужно больше геоданных, чем для Storm Shadow. Предполагается, что процесс обучения может потребовать отправки техников из MBDA в Украину, а Олаф Шольц расценивает это как повод для эскалации. Также Германия обеспокоена тем, что если ракета попадет в руки россиян, они научатся противостоять ей.

"Или, что еще хуже, ракета может упасть, не взорвавшись, и россияне ее реконструируют", - сказал Грессель и добавил, что Taurus специально разработан для противодействия системам ПВО "Панцирь" и С-400, поэтому представляет особый интерес для России.

Зачем нужен Taurus, приоритетные цели и когда Украина их получит

Один из аргументов против передачи Taurus заключается в том, что они не смогут изменить ход российско-украинской войны. Как говорил министр обороны Германии Борис Писториус, в этом плане изучается каждый шаг, а "решения даются непросто".

"Не думаю, что ракеты станут game changer. ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus - 500 км, это совсем другая система", - отметил он.

В феврале глава специального штаба по вопросам Украины в минобороны Германии, генерал Кристиан Фройдинг говорил, что важнее то, как Силы обороны пользуются тем, что уже имеют. По его словам, ни одна дальнобойная система сама по себе не может обеспечить перелом.

Эксперт Валерий Рябых подчеркивает, что Taurus и Storm Shadow нужны для подготовки будущего поля боя, в первую очередь по деоккупации Крыма. Для уничтожения военных объектов на полуострове, баз хранения, воинских частей и так далее.

"Невооруженным глазом видно, что они могут существенно повлиять на возможности по освобождению Крыма. А, следовательно, и на возможности по освобождению всего нашего юга. Потому что ключ к освобождению южных регионов лежит в Крыму, в прерывании логистических цепочек в секторе Крыма. И потому на ракеты большие надежды", - рассказал он РБК-Украина.

Фото: Крымский мост может стать одной из наиболее очевидных целей для ракет Taurus (Getty Images)

По его словам, бетонобойная боеголовка Taurus вполне способна уничтожить Крымский мост.

"Удар по бетонным опорам с большей вероятностью гарантирует настолько сильное поражение, что у оккупантов не хватит времени для восстановления моста. Времени, за которое украинская сторона успела бы провести деоккупацию юга и полуострова", - говорит Рябых.

Но для этого Taurus нужно использовать в комплексе с другим оружием. Эксперт обращает внимание на недавно опубликованную "инструкцию" от обозревателей проекта Ukraine Battle Map. Согласно ней, перед основным ударом следует запустить БПЛА, чтобы отвлечь вражескую ПВО и ударить по ней ATACMS. Затем опоры моста должны атаковать немецкие ракеты, те же ATACMS и морские дроны Sea Baby. Для успешной операции потребуется 20-30 ракет Taurus, 20 ракет ATACMS M5/M57E, 10 ракет ATACMS M39A1 и 10-20 морских дронов. Такая комбинация приведет к разрушению ж/д и автомобильного моста и обвалу, по крайней мере, в одном или двух местах, что непосредственно отрежет российские силы от Крыма.

"Сочетание баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, ракет-обманок - это комплексная задача для качественного поражения объекта", - добавил он.

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С передачей Taurus связано много аспектов, в том числе политических, но, по мнению Валерия Рябых, Украина все-таки получит ракеты после того, как будут созданы условия для их применения. Одним из таких условий являются другие дальнобойные средства.

"В этом есть своя логика. Можно делать все понемногу и не добиться результата. Но при планировании операций нужно рассчитать силы и средства, необходимые для достижения целей. И их должно быть достаточно, потому что опыт летнего контрнаступления без авиаподдержки показал, что против законов войны не пойдешь", - сказал он.

Сейчас в Украине ждут появления F-16 и решения США по ATACMS большой дальности. Получение этих ракет, по его мнению, может повлиять на решительность Германии по Taurus.

"Как только США дадут ATACMS на 300+ км, думаю, на следующий день немцы тоже решатся. Они просто не хотят быть инициаторами. Хотя мир меняется, и Берлин должен научиться брать ответственность за безопасность Европы. Та конструкция с лидерством США на континенте, которая была после Второй мировой войны, меняется. И европейские страны должны адекватно реагировать на действия российского агрессора, который поставил мир под угрозу", - добавил Рябых.