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Ключ к решению ситуации с мигрантами из Беларуси лежит в Москве, - МВД Германии

Автор: Валерия Полищук

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что ключ к решению проблемы с мигрантами, которые незаконно попадают в ЕС через Беларусь, лежит в Москве. Он добавил, что власти договорились с Ираком о том, чтобы авиакомпании больше не перевозили нелегалов в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

"Мы убеждены, что ключ, вероятно, находится в Москве", - заявил глава МВД Германии.

Министр сообщил, что сейчас продолжаются переговоры относительно того, чтобы авиакомпании перестали перевозить людей, желающих перебраться в ЕС, в Беларусь.

"В Беларуси существует пособничество незаконному ввозу мигрантов. Режим значительно расширил список государств, в которые можно въезжать без визы. Это форма гибридной угрозы, в которой мигранты используются в качестве политической угрозы. Это может быть решено только в рамках сообщества государств", - добавил Зеехофер.

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