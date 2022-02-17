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"Ключ лежит в Москве": Шольц и Байден призвали к выполнению минских соглашений

Автор: Артур Родивилов

Канцлер Германии Олаф Шольц провел с президентом США Джо Байденом телефонный разговор, в ходе которого рассказал о своих недавних визитах в Киев и Москву. Стороны призвали к выполнению минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Отмечается, что риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется.

"Важно начать конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнять минские соглашения и при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в нормандском формате. Ключ к этому лежит в Москве", - говорится в заявлении.

В правительстве также отметили, что значительного отхода российских войск пока не наблюдается. Кабмин Германии напомнил о позиции Запада, что Россию будут ждать "крайне серьезные последствия" в случае нарушения суверенитета Украины.

В свою очередь Белый дом сообщает, что стороны подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания, а также усиления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет войны в Европе, но припомнил Шольцу натовские бомбардировки в Югославии во время войны в Косово 1999 году.

Он также отметил, что решение о частичном выводе войск из районов учений связано с просьбой Госдумы России признать так называемые "ЛДНР".

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Минские соглашения