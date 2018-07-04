Клих перебуває у психлікарні Магнітогорська, - правозахисник

Правозахисниця повідомила, що українець почувається краще

Ув’язнений в Росії українець Станіслав Клих перебуває у психлікарні Магнітогорська (РФ). Про це написала російська правозахисниця Тетяна Щур у Facebook.

Вона повідомила, що Клиха виявила її колега з Уральської правозахисної групи.

"Станіслав Клих знайшовся в Магнітогорську в Обласній психіатричній тюремній лікарні. Його виявила там Катерина Бур'ян, адвокат Уральської правозахисної групи після того, як єкатеринбурзький адвокат Станіслава Роман Качанов повідомив, що його підзахисного обіцяли відправити туди відразу після того, як Роман був у нього 26 червня", - написала Щур.

За інформацією правозахисниці, Клих почувається краще і повідомив, що дозволу на госпіталізацію не давав, що суперечить словами тюремників.

Вона додала, що "26 липня його свідомість була заплутаною, мова "пливла", образи зашкалювали", а уральська правозахисниця знайшла його "більш спокійним і розумним".

При цьому у неї склалося враження, що він перебуває під впливом заспокійливих препаратів.

Нагадаємо, наприкінці червня засудженого в Росії українця Станіслава Клиха етапували з колонії в психіатричну лікарню. Пізніше з'явилася інформація, що він може перебувати в психлікарні Магнітогорська.