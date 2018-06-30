Клых может находиться в психбольнице Магнитогорска, - правозащитник

Адвокат Клыха направится в психбольницу Магнитогорска, чтобы проверить, есть ли там украинец

Украинский политзаключенный Станислав Клых может находиться в психбольнице Магнитогорска (Россия). Об этом заявила российская правозащитница Татьяна Щур в эфире "112 Украина".

"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что Станислав находится в очень плохом состоянии и сознание его спутано. И работники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск", - сообщила она.

По словам правозащитника, 27 июня Клыху в тюрьму звонила мама, но его там уже не было.

Щур также отметила, что с понедельника, 2 июля, адвокат Клыха направится в психбольницу Магнитогорска, чтобы проверить, есть ли там украинский политзаключенный.

"Если его там не будет, будем искать в других местах. Но очень большая вероятность, что он именно там", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что осужденного в России политзаключенного Клыха этапировали в психбольницу.