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Клых может находиться в психбольнице Магнитогорска, - правозащитник

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 11:33
Фото: Станислав Клых (youtube.com Радио Свобода)
Фото: Станислав Клых (youtube.com Радио Свобода)

Адвокат Клыха направится в психбольницу Магнитогорска, чтобы проверить, есть ли там украинец

Украинский политзаключенный Станислав Клых может находиться в психбольнице Магнитогорска (Россия). Об этом заявила российская правозащитница Татьяна Щур в эфире "112 Украина".

"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что Станислав находится в очень плохом состоянии и сознание его спутано. И работники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск", - сообщила она.

По словам правозащитника, 27 июня Клыху в тюрьму звонила мама, но его там уже не было. 

Щур также отметила, что с понедельника, 2 июля, адвокат Клыха направится в психбольницу Магнитогорска, чтобы проверить, есть ли там украинский политзаключенный. 

"Если его там не будет, будем искать в других местах. Но очень большая вероятность, что он именно там", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что осужденного в России политзаключенного Клыха этапировали в психбольницу.

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Теги публикации: Российская Федерация, Клых, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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