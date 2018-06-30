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Клих може перебувати у психлікарні Магнітогорська, - правозахисник

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 11:33
Фото: Станіслав Клих (youtube.com Радіо Свобода)
Фото: Станіслав Клих (youtube.com Радіо Свобода)

Адвокат Клиха поїде до психлікарні Магнітогорська, щоб перевірити, чи є там українець

Український політв'язень Станіслав Клих може перебувати у психлікарні Магнітогорська (Росія). Про це заявила російська правозахисниця Тетяна Щур в ефірі "112 Україна".

"26 червня у Станіслава був адвокат Роман Качанов, з якими ми обмінюємося інформацією. Він розповів, що Станіслав перебуває в дуже поганому стані і його свідомість сплутана. І працівники в'язниці сказали, що його госпіталізують в обласну психіатричну лікарню в Магнітогорськ", - повідомила вона.

За словами правозахисника, 27 червня Клиху у в'язницю дзвонила мама, але його там вже не було.

Щур також зазначила, що з понеділка, 2 липня, адвокат Клиха попрямує до психлікарні Магнітогорська, щоб перевірити, чи є там український політв'язень.

"Якщо його там не буде, будемо шукати в інших місцях. Але дуже велика ймовірність, що він саме там", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засудженого в Росії політв'язня Клиха етапували в психлікарню.

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Теги публікації: Російська Федерація, Клых, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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