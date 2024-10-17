Ненавистный "Газпром". Бывший клуб Коноплянки будут спасать болельщики

Немецкий "Шальке-04" разработал новую идею, как уменьшить огромную гору долгов, поставившую его на грань банкротства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Клуб из Гельзенкирхена имеет дыру в бюджете в размере 168 млн. евро. Экономить приходится на каждом шагу. Не хватает новых инвестиций, чтобы облегчить бремя.

В этой ситуации возникла идея – привлечь к спасению команды ее болельщиков. Речь идет не о пожертвованиях, а о создании "футбольного кооператива". Поклонники "Шальке" смогут вложить свои деньги в клуб. Вместо этого они получат акции стадиона "Фельтинс-Арена".

Таким образом, клуб планирует привлечь не менее 10 миллионов евро. Точная доля стадиона, которую получит кооператив, еще не определена – это будет зависеть от того, сколько денег поступит. О том, сколько будет стоить одна акция, руководство "Шальке" объявит на общем собрании 16 ноября.

Фото: Евгений Коноплянка в "Шальке" (instagram.com/konoplyanka.official)

"Шальке" и "Газпром": что известно

"Шальке-04" из Гельзенкирхена – один из популярнейших клубов Германии. Семикратный чемпион и пятикратный обладатель кубка страны. Победитель Кубка УЕФА 1997 года.

В 2007 году клуб заключил спонсорское соглашение с российской корпорацией "Газпром". Щедрые вливания газового гиганта разбалансировали трансферную стратегию клуба. За сумасшедшие деньги скупались футболисты, отдача которых не стоила затрат. Среди таких трансферов, в частности, переход украинца Евгения Коноплянки в 2017 году из испанской "Севильи".

Как результат, еще при спонсорстве россиян, в сезоне 2020/21, клуб вылетел из Бундеслиги. Через год вернулся в элиту, но потом снова понизился в классе.

В феврале 2022 года "Шальке" досрочно расторг контракт с "Газпромом". Решение было принято после вторжения России на территорию Украины.