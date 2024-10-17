ua en ru
Чт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ненавистный "Газпром". Бывший клуб Коноплянки будут спасать болельщики

Гельзенкирхен, Четверг 17 октября 2024 13:54
UA EN RU
Ненавистный "Газпром". Бывший клуб Коноплянки будут спасать болельщики Фото: Болельщики "Шальке" (schalke04.de)
Автор: Андрей Костенко

Немецкий "Шальке-04" разработал новую идею, как уменьшить огромную гору долгов, поставившую его на грань банкротства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Клуб из Гельзенкирхена имеет дыру в бюджете в размере 168 млн. евро. Экономить приходится на каждом шагу. Не хватает новых инвестиций, чтобы облегчить бремя.

В этой ситуации возникла идея – привлечь к спасению команды ее болельщиков. Речь идет не о пожертвованиях, а о создании "футбольного кооператива". Поклонники "Шальке" смогут вложить свои деньги в клуб. Вместо этого они получат акции стадиона "Фельтинс-Арена".

Таким образом, клуб планирует привлечь не менее 10 миллионов евро. Точная доля стадиона, которую получит кооператив, еще не определена – это будет зависеть от того, сколько денег поступит. О том, сколько будет стоить одна акция, руководство "Шальке" объявит на общем собрании 16 ноября.

Ненавистный &quot;Газпром&quot;. Бывший клуб Коноплянки будут спасать болельщики

Фото: Евгений Коноплянка в "Шальке" (instagram.com/konoplyanka.official)

"Шальке" и "Газпром": что известно

"Шальке-04" из Гельзенкирхена – один из популярнейших клубов Германии. Семикратный чемпион и пятикратный обладатель кубка страны. Победитель Кубка УЕФА 1997 года.

В 2007 году клуб заключил спонсорское соглашение с российской корпорацией "Газпром". Щедрые вливания газового гиганта разбалансировали трансферную стратегию клуба. За сумасшедшие деньги скупались футболисты, отдача которых не стоила затрат. Среди таких трансферов, в частности, переход украинца Евгения Коноплянки в 2017 году из испанской "Севильи".

Как результат, еще при спонсорстве россиян, в сезоне 2020/21, клуб вылетел из Бундеслиги. Через год вернулся в элиту, но потом снова понизился в классе.

В феврале 2022 года "Шальке" досрочно расторг контракт с "Газпромом". Решение было принято после вторжения России на территорию Украины.

Ранее украинский вундеркинд вошел в список самых перспективных футболистов мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Чемпионат Германии
NEWS
Для нас зимы всегда сложны, а эта еще и опасна, - Зеленский
Для нас зимы всегда сложны, а эта еще и опасна, - Зеленский
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу