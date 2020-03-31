Клубы чемпионата Германии единогласно решили не играть до конца апреля

Нынешние розыгрыши первой и второй Бундеслиги не возобновятся раньше 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Немецкой футбольной лиги (DFL).

Клубы на состоявшемся сегодня, 31 марта, общем собрании приняли единогласное решение не возобновлять турниры минимум еще месяц из-за пандемии коронавируса. Таким образом, команды чемпионата Германии последовали рекомендации президиума лиги.

Также все клубы сошлись во мнении, что сезон-2019/20 надо завершить к концу июня, поэтому было принято решение разработать концепцию проведения матчей без зрителей с таким расчетом, чтобы минимизировать затраты клубов.

Следующее собрание состоится 17 апреля.

Немецкий чемпионат ушел на вынужденную паузу перед началом 26 тура. На данный момент лидирует в турнирной таблице Бундеслиги мюнхенская "Бавария".

В связи с пандемией коронавируса почти все европейские чемпионаты отложены. Также бессрочно приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, руководство чемпионата Испании установило крайний срок, по достижении которого текущий сезон-2019/2020 будет прекращен.