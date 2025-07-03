Клубний чемпіонат світу хочуть скасувати назавжди: що відомо

Президент Ла Ліги виступив проти нового формату

Під час свого виступу на форумі професійного футболу в Брюсселі Тебас негативно висловився на адресу ФІФА. За його словами, рішення проводити клубний мундіаль шкодить національним лігам і порушує спортивний баланс.

"Пане президенте, у вас немає ані мовників, ані спонсорів. Цей турнір нікому не потрібен - ані клубам, ані гравцям. Його потрібно скасувати", - звернувся Тебас до глави ФІФА Джанні Інфантіно

Аргументи Тебаса: фінанси, навантаження

Глава Ла Ліги звернув увагу, що фінансування турніру відбувається за рахунок коштів ФІФА, які мали б іти на підтримку національних федерацій.

Також його обурило, що великі призові (100 млн євро за півфінал) викривлюють конкуренцію між клубами.

Крім того, розширення до 32 команд і насичений графік змагань створюють надмірне фізичне навантаження на футболістів. За словами Тебаса, новий формат підриває екосистему європейських ліг.

Також він повідомив, що не було жодних консультацій із Ла Лігою щодо календаря проведення турніру.

Це вже викликає труднощі з плануванням старту наступного сезону, адже "Реал" і "Атлетіко", які представляють Іспанію на КЧС-2025, можуть не встигнути розпочати чемпіонат у встановлений термін.

У цьому розіграші клубного чемпіонату світу "Атлетіко" завершив боротьбу ще на груповому етапі, тоді як мадридський "Реал" дійшов до чвертьфіналу.