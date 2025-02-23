Поліція Києва прийшла до одного з клубів через пісні російською мовою

Поліція проводить перевірку через інцидент у клубі Києва. Там виконували пісні російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Наразі проводиться перевірка, в рамках якої правоохоронці готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування.

Поліція проводить перевірку через виконання російських пісень у клубі Києва (t.me/gunpKyiv)

"Подія зареєстрована до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції", - кажуть правоохоронці.

Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та слідчо-оперативна група, які спілкуються із адміністрацією клубу та персоналом.

"Сьогодні (23 лютого, - ред) в Telegram-каналах було опубліковано відео із виконанням пісень російською мовою в одному із закладів Голосіївського районe", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2022 року Верховна рада ухвалила закон, що забороняє публічне виконання російської музики. Нагадаємо, влітку 2024 року у Верховній Раді пропонували по-новому штрафувати за російську музику.

А нещодавно на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилася пропозиція заблокувати на стримінгових платформах в Україні пісні російською мовою. До ініціативи вже долучилося чимало громадян.

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