Полиция Киева пришла в один из клубов из-за песен на русском языке

Полиция проводит проверку из-за инцидента в клубе Киева. Там исполняли песни на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

"Сегодня (23 февраля, - ред) в Telegram-каналах было опубликовано видео с исполнением песен на русском языке в одном из заведений Голосеевского района", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются с администрацией клуба и персоналом.

"Событие зарегистрировано в журнал Единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции", - говорят правоохранители.

Полиция проводит проверку из-за исполнения русских песен в клубе Киева (t.me/gunpKyiv)

Сейчас проводится проверка, в рамках которой правоохранители готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка для надлежащего реагирования.