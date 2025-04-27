Клуб ультрабагатих прихильників Трампа відкриють у Вашингтоні: місця вже розібрали

У Вашингтоні відкриють приватний клуб для ультрабагатих прихильників президента США Дональда Трампа. Членство в закладі обійдеться в 500 тисяч доларів, і попит уже перевищує кількість доступних місць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Дональд Трамп-молодший, мегадонор Омід Малік і кілька інших інвесторів відкривають у Вашингтоні новий приватний клуб, який прийматиме гостей лише за запрошеннями.
Членство коштуватиме понад пів мільйона доларів.
Клуб під назвою Executive Branch ("Виконавча влада") є спільним проєктом Маліка, Трампа-молодшого та їхніх партнерів із консервативного фонду 1789 Capital. Він розташовуватиметься в районі Джорджтаун.
Мета клубу - створити найексклюзивніший приватний заклад у столиці США. Він буде обслуговувати бізнесменів і технологічних магнатів, які прагнуть зберегти тісні зв'язки з адміністрацією Трампа.
Високі вимоги до рекомендацій і значна вартість членства покликані забезпечити, щоб до клубу потрапили лише обрані керівники. Вони зможуть спілкуватися з радниками Трампа та членами його кабінету без присутності преси й сторонніх осіб.
За інформацією джерел, для кабінету Трампа, який вважається найбагатшим в історії США, цінник не стане перешкодою.
Варто зазначити, що у клубі вже сформувався лист очікування.
Офіційне оголошення про відкриття клубу буде опубліковано в суботу ввечері на вечірці в Willard, яку організують Малік, Девід Сакс і Трамп-молодший.
Як повідомляють джерела видання, власниками клубу є:
Зауважимо, що цього місяця статки президента США Дональда Трампа скоротилися на 500 млн доларів через запроваджені ним мита, що призвели до падіння світових ринків.
Капітал американського лідера буквально за тиждень знизився з 4,7 до 4,2 млрд доларів.
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