KLR Bus готує жінок-водіїв автобуса: що відомо про проект

Через війну дефіцит кадрів у транспортній сфері лише зростає. Нові можливості для українок відкривають проєкти "She Drives" та "Reskilling Ukraine", завдяки яким жінки все частіше сідають за кермо громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар засновника KLR Bus Андрія Хоркавого.

"Завдяки підтримці держави, громадських організацій та міжнародних партнерів в Україні з’явилися програми навчання жінок-водійок, зокрема за категорією D, що дозволяє працювати на автобусах із кількістю пасажирських місць понад 16", - розповів він.

За словами Хоркавого, йдеться, зокрема, про проєкти "She Drives" та "Reskilling Ukraine".

"Сьогодні в KLR Bus працюють вісім жінок-водійок, дві з яких - випускниці "She Drives". Це спільний проєкт Мінрозвитку, ГО "Фундація інституційного розвитку", структури "ООН Жінки" в Україні за фінансової підтримки уряду Швеції", - каже засновник KLR Bus.

Ще шість водійок компанія підготувала завдяки співпраці з шведською неприбутковою організацією Beredskapslyftet.

"У співпраці з Міністерством економіки України ця організація реалізує проєкт "Reskilling Ukraine". Ці проєкти відкрили для жінок нові перспективи в професіях, які раніше вважалися суто чоловічими.

Цікаві цифри

Лише минулого року за двома програмами, що реалізуються в рамках проєкту - "OnTrack" та "BusDrive" пройшли навчання 228 учасниць, 188 з яких опанували професію водійки вантажівки і ще 40 - водійки автобуса.

Цьогоріч перелік професій розширився і жінки можуть окрім водійок стати автомеханикінями, монтажницями сонячних електростанцій, операторками екскаватору та навантажувача.

Проєкт масштабується і цьогоріч безоплатно отримати нову професію зможуть 700 жінок і 100 ветеранів.

Не тільки "Reskilling Ukraine"

Як констатує Хоркавий, дефіцит кваліфікованих кадрів неможливо подолати без зміни підходів до підготовки.

"Тому ми не лише долучилися до "Reskilling Ukraine", а й розробили паралельні програми перекваліфікації для жінок, які прагнуть працювати водійками. Окремо зауважу: в Україні частину водіїв пасажирських автобусів і досі навчають на технічно застарілих транспортних засобах, іноді навіть на мікроавтобусах. У результаті, попри наявність категорії, бракує практичних навичок керування великим автобусом", - додає він.

За такого рівня підготовки неможливо сформувати по-справжньому високі стандарти, тому в KLR Bus змінили підхід до навчання.

"Ми не лише надаємо наш автопарк для тест-драйву та навчання, ми організуємо екскурсії на наші підприємства, де студентки можуть ознайомитися з умовами роботи, поспілкуватися із водіями, побачити наші маршрути, відчути атмосферу команди, до якої вони можуть приєднатися", - констутує засновник KLR Bus.