KLR Bus готовит женщин-водителей автобуса: что известно о проекте

Украина, Четверг 04 сентября 2025 09:30
KLR Bus готовит женщин-водителей автобуса: что известно о проекте Фото: KLR Bus готовит женщин-водителей автобуса (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Из-за войны дефицит кадров в транспортной сфере только растет. Новые возможности для украинок открывают проекты "She Drives" и "Reskilling Ukraine", благодаря которым женщины все чаще садятся за руль общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий основателя KLR Bus Андрея Хоркавого.

"Благодаря поддержке государства, общественных организаций и международных партнеров в Украине появились программы обучения женщин-водителей, в частности по категории D, что позволяет работать на автобусах с количеством пассажирских мест более 16", - рассказал он.

По словам Хоркавого, речь идет, в частности, о проектах "She Drives" и "Reskilling Ukraine".

"Сегодня в KLR Bus работают восемь женщин-водителей, две из которых - выпускницы "She Drives". Это совместный проект Минразвития, ОО "Фонд институционального развития", структуры "ООН Женщины" в Украине при финансовой поддержке правительства Швеции", - говорит основатель KLR Bus.

Еще шесть водительниц компания подготовила благодаря сотрудничеству со шведской неприбыльной организацией Beredskapslyftet.

"В сотрудничестве с Министерством экономики Украины эта организация реализует проект "Reskilling Ukraine". Эти проекты открыли для женщин новые перспективы в профессиях, которые ранее считались сугубо мужскими.

Интересные цифры

Только в прошлом году по двум программам, реализуемым в рамках проекта - "OnTrack" и "BusDrive" прошли обучение 228 участниц, 188 из которых овладели профессией водителя грузовика и еще 40 - водителя автобуса.

В этом году перечень профессий расширился и женщины могут кроме водительниц стать автомеханикинями, монтажницами солнечных электростанций, операторками экскаватора и погрузчика.

Проект масштабируется и в этом году бесплатно получить новую профессию смогут 700 женщин и 100 ветеранов.

Не только "Reskilling Ukraine"

Как констатирует Хоркавый, дефицит квалифицированных кадров невозможно преодолеть без изменения подходов к подготовке.

"Поэтому мы не только присоединились к "Reskilling Ukraine", но и разработали параллельные программы переквалификации для женщин, которые стремятся работать водительницами. Отдельно замечу: в Украине часть водителей пассажирских автобусов до сих пор обучают на технически устаревших транспортных средствах, иногда даже на микроавтобусах. В результате, несмотря на наличие категории, не хватает практических навыков управления большим автобусом", - добавляет он.

При таком уровне подготовки невозможно сформировать по-настоящему высокие стандарты, поэтому в KLR Bus изменили подход к обучению.

"Мы не только предоставляем наш автопарк для тест-драйва и обучения, мы организуем экскурсии на наши предприятия, где студентки могут ознакомиться с условиями работы, пообщаться с водителями, увидеть наши маршруты, почувствовать атмосферу команды, к которой они могут присоединиться", - констатирует основатель KLR Bus.

Напомним, недавно терминал KLR в Хмельницком получил Международный сертификат соответствия услуг. Это означает, что они соответствуют требованиям нормативно-правовых документов Евросоюза и Украины.

