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Клопп намекнул на дату своего ухода из "Ливерпуля"

Новости » Спорт    27.08.2019 - 10:33
Клопп намекнул на дату своего ухода из "Ливерпуля"
Фото: Юрген Клопп (liverpoolfc.com)

Немец задумывается о том, чтобы взять годичную паузу после окончания контракта

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что он покинет клуб после завершения своего текущего контракта. Об этом пишет Sky Sports.

На вопрос о том, планирует ли он брать творческий отпуск, немецкий специалист заявил, что ему может понадобиться время для восполнения энергии.

"Если решу, что больше не могу продолжать работать, то возьму годичную паузу в карьере. За этот год мне придется принять определенное решение по поводу карьеры. У меня много энергии, но есть одна проблема - не могу работать не в полную силу. Я могу делать только все или ничего", - сказал наставник.

Нынешний контракт 52-летнего Клоппа с "Ливерпулем" действует до лета 2022 года.

Клопп также планировал сделать год перерыва в 2015 году, когда покинул дортмундскую "Боруссию", однако уже через четыре месяца он возглавил "Ливерпуль". В 2019 году он привел "красных" к победе в Лиге чемпионов, а также завоевал с командой Суперкубок УЕФА.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" намерен продлить контракт с Клоппом после победы в ЛЧ.

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