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Клопп натякнув на дату свого відходу з "Ліверпуля"

Новини » Спорт    27.08.2019 - 10:33
Клопп натякнув на дату свого відходу з "Ліверпуля"
Фото: Юрген Клопп (liverpoolfc.com)

Німець замислюється про те, щоб взяти річну паузу після закінчення контракту

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп натякнув, що він покине клуб після завершення свого поточного контракту. Про це пише Sky Sports.

На питання про те, чи планує він брати творчу відпустку, німецький фахівець заявив, що йому може знадобитися час для поповнення енергії.

"Якщо вирішу, що більше не можу продовжувати працювати, то візьму річну паузу в кар'єрі. За цей рік мені доведеться прийняти певне рішення з приводу кар'єри. У мене багато енергії, але є одна проблема - не можу працювати не в повну силу. Я можу робити тільки все або нічого ", - сказав наставник.

Нинішній контракт 52-річного Клоппа з "Ліверпулем" діє до літа 2022 року.

Клопп також планував зробити рік перерви в 2015 році, коли покинув дортмундську "Боруссію", проте вже через чотири місяці він очолив "Ліверпуль". У 2019 він привів "червоних" до перемоги в Лізі чемпіонів, а також завоював з командою Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Ліверпуль" має намір продовжити контракт з Клоппом після перемоги в ЛЧ.

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