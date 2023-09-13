У ЗСУ заявили про просування у Кліщіївці

"Так, дійсно, в Кліщіївці маємо просування. Про те, ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію. Тривають бойові дії", - розповів він.

Окрім цього, за його словами, Сили оборони мають успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут та Курдюмівка.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Двома днями раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр, звітуючи про ситуацію на фронті за тиждень, розповідала, що на Бахмутському напрямку, який є одним із відрізків наступу українських військових на сході, Сил оборони має певний успіх у районі Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Вже сьогодні спікер Генштабу Андрій Ковальов зазначав, що ЗСУ мають частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області та Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою, противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки Донецької області та на південь від Новодарівки Запорізької області.

При цьому, на думку експертів, українські військові найближчим часом можуть звільнити Кліщіївку на Донеччині. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.