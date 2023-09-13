В ВСУ заявили о продвижении в Клищеевке

"Да, действительно, в Клищеевке есть продвижение. О том, еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию. Продолжаются боевые действия", - рассказал он.

Кроме этого, по его словам, Силы обороны имеют успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.

Ситуация на Бахмутском направлении

Двумя днями ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, отчитываясь о ситуации на фронте за неделю, рассказывала, что на Бахмутском направлении, которое является одним из отрезков наступления украинских военных на востоке, у Сил обороны определенный успех в районе Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

Уже сегодня спикер Генштаба Андрей Ковалев отмечал, что ВСУ имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области и Клищеевки Донецкой области. В свою очередь, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области.

При этом, по мнению экспертов, украинские военные в ближайшее время могут освободить Клищеевку в Донецкой области. Подробнее - в материале РБК-Украина.