В ВСУ заявили о продвижении в Клищеевке

Украинские военные продвигаются в Клищеевке Донецкой области. При этом говорить об окончании операции ВСУ в этом населенном пункте говорить пока рано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша для "Радио Свобода".
"Да, действительно, в Клищеевке есть продвижение. О том, еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию. Продолжаются боевые действия", - рассказал он.
Кроме этого, по его словам, Силы обороны имеют успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.
Ситуация на Бахмутском направлении
Двумя днями ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, отчитываясь о ситуации на фронте за неделю, рассказывала, что на Бахмутском направлении, которое является одним из отрезков наступления украинских военных на востоке, у Сил обороны определенный успех в районе Клищеевки и Андреевки Донецкой области.
Уже сегодня спикер Генштаба Андрей Ковалев отмечал, что ВСУ имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области и Клищеевки Донецкой области. В свою очередь, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области.
При этом, по мнению экспертов, украинские военные в ближайшее время могут освободить Клищеевку в Донецкой области. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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