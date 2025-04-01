Кліщі атакують: коли розпочинається сезон і як захиститися

Зміст:

Коли сезон кліщів

Сезон активності кліщів зазвичай розпочинається в березні-квітні, а найбільша кількість укусів фіксується у травні та червні. Восени, у вересні-жовтні, ці паразити залишаються небезпечними, однак у листопаді їхня активність поступово знижується через холод. Водночас у зв’язку з глобальним потеплінням, кліщів можна зустріти навіть узимку, поза їхнім звичним періодом живлення.

Ці членистоногі мешкають у лісах, парках, високій траві, а також на присадибних ділянках. Вони непомітно очікують жертву, зачепившись за траву або гілки, і при контакті переповзають на тіло людини чи тварини.

Небезпека кліщів

Окрім неприємних укусів, кліщі можуть переносити небезпечні інфекції. Найпоширеніші з них - хвороба Лайма, яка вражає нервову систему, суглоби та серце, а також кліщовий енцефаліт, що здатний спричинити серйозні неврологічні ускладнення, включаючи параліч.

Що робити, якщо вас вкусив кліщ

У першу чергу, якщо вас укусив кліщ, рекомендується звернутися до лікаря, проте якщо такої можливості немає, варто скористатися спеціальним пристроєм - кліщосмиком.

Видаляти паразита потрібно обережно, уникаючи різких рухів. Не можна використовувати олію, спирт чи інші речовини для "удушення" кліща, оскільки це може спричинити потрапляння інфекції у кров.

Після видалення кліща місце укусу необхідно обробити антисептиком і ретельно вимити руки.

Протягом 30 днів слід спостерігати за станом здоров’я: насторожити мають почервоніння шкіри у місці укусу, підвищена температура, головний біль, біль у м’язах чи суглобах. У разі появи таких симптомів слід негайно звернутися до лікаря.

Медики також зазначають, що здавати кліща на аналіз не обов’язково, адже наявність борелій у ньому не гарантує зараження людини, так само як їх відсутність не виключає ризику інфікування.

Щоб мінімізувати ризик укусу, рекомендується носити світлий закритий одяг, використовувати засоби від кліщів і ретельно перевіряти тіло після прогулянок на природі.