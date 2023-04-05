Клінтон про відмову України від ядерної зброї: Відчуваю особисту причетність, тому що змусив їх

"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну - ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (вторгнення - ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", - сказав політик.

Водночас Клінтон заявив, що знав: кремлівський диктатор Володимир Путін, на відміну від свого попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму.

"Вони (українці - ред.) боялися віддати її (ядерну зброю - ред.), бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", - зазначив колишній президент.

Він додав, що підтримка зі сторони США та Європи для України у повномасштабній війні з РФ має залишатися непохитною.