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Клинтон об отказе Украины от ядерного оружия: Чувствую личную причастность, потому что заставил их

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Среда 05 апреля 2023 00:48
Клинтон об отказе Украины от ядерного оружия: Чувствую личную причастность, потому что заставил их Фото: Бывший президент США Билл Клинтон (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

Бывший американский президент Билл Клинтон вспомнил, как в 1990-х годах был одним из тех, кто сыграл ключевую роль в ядерном разоружении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью эксглавы США ирландскому телеканалу RTÉ.

"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину - ред.) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение - ред.), если бы Украина все еще имела свою оружие", - сказал политик.

В то же время Клинтон заявил, что знал: кремлевский диктатор Владимир Путин, в отличие от своего предшественника Бориса Ельцина, не поддержал бы аналог Будапештского меморандума.

"Они (украинцы - ред.) боялись отдать его (ядерное оружие - ред.), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, когда увидел случай, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина очень важная страна", - отметил бывший президент.

Он добавил, что поддержка со стороны США и Европы для Украины в полномасштабной войне с РФ должна оставаться непоколебимой.

Напомним, до полномасштабного вторжения РФ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверял, что Украина не планирует снова получать ядерное оружие.

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