У Климца подтвердили его арест в России

Украинский миллионер, бывший нардеп и владелец алкогольной компании "Олимп" Павел Климец действительно арестован в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook его советника по коммуникациям Юлии Трестер.

Она отметила, что сегодня появилась информация об аресте Климца в Москве, однако действительности соответствуют только данные об аресте.

"Взятки не было. Работают адвокаты. Учитывая отношения с соседним государством, семья Климца воздерживается от комментариев и просит СМИ не строить никаких версий, это может навредить, потому что безопасность и жизнь Павла Климца может быть под угрозой", - отметила Трестер.

Она также добавила, что в последние годы Климец отходил от дел в компании "Олимп".

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщали, что в Москве арестовали 51-летнего украинского миллионера, бывшего депутата Верховной рады и руководителя алкогольной компании "Олимп" Павла Климца. В отношении него Следком РФ открыл дело о взятке.