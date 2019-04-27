ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Климца подтвердили его арест в России

Новости » Общество    27.04.2019 - 11:31
У Климца подтвердили его арест в России
Фото: Павел Климец (facebook.com/Klymets.Pavel)

Советник Климца отрицает информацию о взятке

Украинский миллионер, бывший нардеп и владелец алкогольной компании "Олимп" Павел Климец действительно арестован в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook его советника по коммуникациям Юлии Трестер.

Она отметила, что сегодня появилась информация об аресте Климца в Москве, однако действительности соответствуют только данные об аресте.

"Взятки не было. Работают адвокаты. Учитывая отношения с соседним государством, семья Климца воздерживается от комментариев и просит СМИ не строить никаких версий, это может навредить, потому что безопасность и жизнь Павла Климца может быть под угрозой", - отметила Трестер.

Она также добавила, что в последние годы Климец отходил от дел в компании "Олимп".

У Климца подтвердили его арест в России

 

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщали, что в Москве арестовали 51-летнего украинского миллионера, бывшего депутата Верховной рады и руководителя алкогольной компании "Олимп" Павла Климца. В отношении него Следком РФ открыл дело о взятке.

 

Россия представляет серьезную угрозу для США, - директор ФБР
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Российская ФедерацияарестМиллионер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь