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У Климця підтвердили його арешт в Росії

Новини » Суспільство    27.04.2019 - 11:31
У Климця підтвердили його арешт в Росії
Фото: Павло Климець (facebook.com/Klymets.Pavel)

Радник Климця заперечує інформацію про хабар

Український мільйонер, колишній нардеп і власник алкогольної компанії "Олімп" Павло Климець дійсно заарештований в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook його радника з комунікацій Юлії Трестер.

Вона зазначила, що сьогодні з'явилася інформація про арешт Климця в Москві, однак дійсності відповідають тільки дані про арешт.

"Хабара не було. Працюють адвокати. Враховуючи відносини з сусідньою державою, родина Климця утримується від коментарів і просить ЗМІ не будувати ніяких версій, це може нашкодити, тому що безпека та життя Павла Климця може бути під загрозою", - зазначила Трестер.

Вона також додала, що в останні годи Климець відходив від справ у компанії "Олімп".

У Климця підтвердили його арешт в Росії

 

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела в силових структурах повідомляли, що у Москві заарештували 51-річного українського мільйонера, колишнього депутата Верховної ради і керівника алкогольної компанії "Олімп" Павла Климця. Стосовно нього Слідчий комітет РФ порушив справу про хабар.

 

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