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Интервью

В Кабмине не видят оптимизма в темпах выполнения Соглашения с ЕС

НовостиПолитика    26.03.2018 - 13:06
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (КМУ)
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (КМУ)

Украина намерена сократить разрыв в планах выполнения в этом году

Украина не успевает выполнить в этом году все требования Соглашения об ассоциации с ЕС, которые должны были быть выполнены еще в 2016-2017 годах. Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом она надеется на то, что страна нагонит образовавшийся разрыв в планах выполнения в течение этого года.

"Если бы мы действительно вынесли европейскую интеграцию за рамки политической борьбы, то нам удалось на конец 2018 догнать темпы, которые необходимы для выполнения Соглашения об ассоциации. Я надеюсь, что мы существенно уменьшим разрыв по нашему выполнению Соглашения. Но у меня нет оптимизма учитывая, как развиваются события", - заявила она.

Министр пояснила, что в течение одного 2018 Украина вряд успеет выполнить все требования (по Соглашению Украины с ЕС - ред.), которые не были выполнены за несколько предыдущих лет.

"Не имею оптимизма.. относительно того, что мы полностью выполним все, что мы не выполнили за 2016-й, 2017-й и должны выполнить в 2018 году. Из хороших новостей есть то, что в некоторых областях, мы в 2017 году выполнили то, что было запланировано, например, на 2018-2019-й. То есть очень разная ситуация в различных секторах экономики", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в вопросе выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом Украине необходимо последовать примеру Польши и Румынии.

"Если бы мы действовали как Румыния и Польша. В этих странах исполнители и законодатели договорились, что будут спорить во всем, кроме вопросов европейской интеграции", - добавила министр.

Напомним, по словам Климпуш-Цинцадзе, Украина в прошлом году выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 41%.

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Теги публикации: Евросоюз, соглашение, ассоциация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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