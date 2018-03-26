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У Кабміні не бачать оптимізму в темпах виконання Угоди з ЄС

НовиниПолітика    26.03.2018 - 13:06
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (КМУ)
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (КМУ)

Україна має намір скоротити розрив у планах виконання в цьому році

Україна не встигає виконати в цьому році всі вимоги Угоди про асоціацію з ЄС, які повинні були бути виконані ще в 2016-2017 роках. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому вона сподівається на те, що країна наздожене розрив в планах виконання ,що утворився,  протягом цього року.

"Якщо б ми дійсно винесли європейську інтеграцію за рамки політичної боротьби, то нам вдалося на кінець 2018 наздогнати темпи, які необхідні для виконання Угоди про асоціацію. Я сподіваюся, що ми суттєво зменшимо розрив на нашу виконання Угоди. Але у мене немає оптимізму враховуючи, як розвиваються події", - заявила вона.

Міністр пояснила, що протягом одного 2018 Україна навряд чи встигне виконати всі вимоги (за Угодою України з ЄС - ред.), Які не були виконані за кілька попередніх років.

"Не маю оптимізму.. щодо того, що ми повністю виконаємо все, що ми не виконали за 2016-й, 2017-й і повинні виконати в 2018 році. З хороших новин є те, що в деяких областях, ми в 2017 році виконали те, що було заплановано, наприклад, на 2018-2019-й. Тобто дуже різна ситуація у різних секторах економіки", - додала Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, в питанні виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом Україні необхідно піти за прикладом Польщі і Румунії.

"Якщо б ми діяли як Румунія та Польща. У цих країнах виконавці і законодавці домовилися, що будуть сперечатися в усьому, крім питань європейської інтеграції", - додала міністр.

Нагадаємо, за словами Климпуш-Цинцадзе, Україна в минулому році виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 41%.

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Теги публікації: Евросоюз, соглашение, ассоциация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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