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Климкин заявил, что Украина разорвала 48 договоров с РФ

Новости » Политика    30.11.2018 - 03:49
Климкин заявил, что Украина разорвала 48 договоров с РФ
Фото: Павел Климкин (из открытых источников)

Павел Климкин заявил, что за последнее время было остановлено действие 48 договоров с РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за последнее время было приостановлено действие 48 договоров с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Павла Климкина в эфире программы "Право на власть".

"Мы в последнее время убили 48 двусторонних соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно. Для того, чтобы это не повредило нашим гражданам. Что в отношении Азовского моря.. у нас есть фундаментальный иск, который охватывает Черное и Азовское моря, а также Керченский пролив. Согласно конвенции о морском праве, по результатам событий в воскресенье, мы подали в нее дополнительную жалобу", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Климкин рассказал, где находятся украинские моряки, захваченные в результате нападения России на украинские корабли.

Как писало РБК-Украина, украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием сообщить о местонахождении украинских военнопленных.

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Новости Украины Российская ФедерацияПавел КлимкинКерченский мостдоговор
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