ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Клімкін розказав, де перебувають захоплені Росією моряки

Новини » Політика    29.11.2018 - 23:52
Клімкін розказав, де перебувають захоплені Росією моряки
Фото: Павло Клімкін (з відкритих джерел)

Клімкін заявив, що моряки поки що перебувають в Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розказав, де перебувають українські моряки, захоплені в результаті нападу Росії на українські кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Павла Клімкіна в ефірі програми "Право на владу".

"Ми всі прекрасно розуміємо, що таке – знаходитись під контролем ФСБ. Ми намагаємось зараз, щоб Червоний Хрест отримав до них доступ: і фізичний, і звичайний. Але ми прекрасно розуміємо, що  психологічний тиск, і фізичний тиск – все це можливо. Станом на сьогодні вони (українські моряки, - ред.) поки що на території окупованого Криму", - розказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою повідомити про місце перебування українських військовополонених.

Повідомляється, що у зв'язку з суперечливими повідомленнями про місце перебування українських військовополонених Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та проінформувати в найкоротші терміни.

Клімкін прокоментував рішення Трампа відмінити зустріч з Путіним У Білому домі розповіли про обставини скасування зустрічі Трампа і Путіна
Новини України КримРосійська ФедераціяПавло КлімкінморякиКерченский мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся