Клімкін розказав, де перебувають захоплені Росією моряки

Фото: Павло Клімкін (з відкритих джерел)

Клімкін заявив, що моряки поки що перебувають в Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розказав, де перебувають українські моряки, захоплені в результаті нападу Росії на українські кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Павла Клімкіна в ефірі програми "Право на владу".

"Ми всі прекрасно розуміємо, що таке – знаходитись під контролем ФСБ. Ми намагаємось зараз, щоб Червоний Хрест отримав до них доступ: і фізичний, і звичайний. Але ми прекрасно розуміємо, що психологічний тиск, і фізичний тиск – все це можливо. Станом на сьогодні вони (українські моряки, - ред.) поки що на території окупованого Криму", - розказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою повідомити про місце перебування українських військовополонених.

Повідомляється, що у зв'язку з суперечливими повідомленнями про місце перебування українських військовополонених Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та проінформувати в найкоротші терміни.