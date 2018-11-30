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Клімкін заявив, що Україна розірвала 48 договорів з РФ

Новини » Політика    30.11.2018 - 03:49
Клімкін заявив, що Україна розірвала 48 договорів з РФ
Фото: Павло Клімкін (з відкритих джерел)

Павло Клімкін заявив, що за останній час було припинено дію 48 договорів з РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що за останній час було припинено дію 48 договорів з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Павла Клімкіна в ефірі програми "Право на владу".

"Ми останнім часом вбили 48 двосторонніх угод, але до них потрібно ставитись дуже акуратно. Для того, щоб це не зашкодило нашим громадянам. Що стосовно Азовського моря.. у нас є фундаментальний позов, який охоплює Чорне та Азовське моря, а також Керченську протоку. Відповідно до конвенції про морське право, за результатами подій в неділю, ми подали до неї додаткову скаргу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Клімкін розказав, де перебувають українські моряки, захоплені в результаті нападу Росії на українські кораблі.

Як писало РБК-Україна, український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою повідомити про місце перебування українських військовополонених.

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Новини України Російська ФедераціяПавло КлімкінКерченский мостдоговор
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