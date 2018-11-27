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Клімкін заявив, що у РФ є плани стосовно півдня України

Новини » Політика    27.11.2018 - 03:32
Клімкін заявив, що у РФ є плани стосовно півдня України
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін вважає, що у Росії є плани стосовно і Маріуполя, і всього узбережжя

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи напад на українські кораблі, заявив, що у Росії є плани стосовно Маріуполя, а також стосовно всього півдня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Свободи слова" на каналі ICTV.

"Не потрібно бути суперрозвідником, щоб зрозуміти, що у Росії є плани стосовно і Маріуполя, і всього узбережжя. Я вважаю, що за сукупністю військових мілітарних і не мілітарних  дій у Росії є плани і стосовно всього півдня. І стосовно розчленування України. Для Путіна саме існування України – це фундаментальна проблема для його системи. Не потрібно недооцінювати ворога", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ оприлюднили відеозапис так званого допиту українських моряків, проведеного Федеральною службою безпеки (ФСБ).

Як писало РБК-Україна, командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що захоплені в Керченській протоці українські військовослужбовці дають неправдиві свідчення під тиском.

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Новини України Російська ФедераціяПавло КлімкінКерченский мостатака
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