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Климкин заявил о невозможности реализации плана Авакова по деоккупации Донбасса из-за РФ

НовостиПолитика    18.06.2018 - 17:25
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Ранее Аваков предложил свою стратегию "малых шагов" для деоккупации Донбасса

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о невозможности реализации плана министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (стратегии "малых шагов") по деоккупации Донбасса из-за Российской Федерации. Об этом Климкин заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я с Арсеном (Аваковым, - ред.) ее (стратегию "малых шагов",  -ред) уже коротко обсуждал. Считаю, что каждый имеет право предлагать идеи. Но мы должны понимать, что это должно быть комплексное видение того, что мы можем и что мы должны делать… Тактика "малых шагов" или средних, или любая другая - это важно. Роль полицейского компонента тоже важна, но ведь самое главное - начать деоккупацию. Сейчас Россия нам этого не дает", - отметил Климкин, отметив, что РФ не нужен Донбасс, но ей нужны оккупированные территории для дестабилизации Украины.

Напомним, ранее Аваков заявлял, что не считает, что реинтегрировать можно сразу весь оккупированный Донбасс. При этом, он озвучил свой план - "тактику мелких шагов, которым аплодируют все".

Так, Аваков считает, что для начала нужно освободить от оккупации отдельный город или район, взять под контроль границу с оккупированной территорией, посде этого, на территорию должны зайти органы украинской юстиции, а затем на указанной территории проводятся выборы, чтобы сформировать переходную администрацию, а после этого, по мнению Авакова, следует принять законы об амнистии и коллаборантах.  После этого, такую "процедуру" Аваков предлагает повторять в следующих районах.

Украина не допустит легитимизации "властей" на Донбассе через миротворцев ООН, - Климкин Командование РФ на Донбассе усиливает оккупационные войска на Мариупольском направлении, - ГУР
Теги публикации: Донбасс, Павел Климкин, Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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