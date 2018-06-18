Клімкін заявив про неможливість реалізації плану Авакова з деокупації Донбасу через РФ

Раніше Аваков запропонував свою стратегію "малих кроків" для деокупації Донбасу

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про неможливість реалізації плану міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова (стратегії "малих кроків") з деокупації Донбасучерез Російську Федерацію. Про це Клімкін заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я з Арсеном (Аваковим, - ред.) її (стратегію "малих кроків", -ред) вже коротко обговорював. Вважаю, що кожен має право пропонувати ідеї. Але ми повинні розуміти, що це має бути комплексне бачення того, що ми можемо і що ми повинні робити... Тактика "малих кроків" або середніх, або будь-яка інша - це важливо. Роль поліцейського компоненту теж важлива, але ж найголовніше - почати деокупацію. Зараз Росія нам цього не дає", - зазначив Клімкін, зазначивши, що РФ не потрібен Донбас, але їй потрібні окуповані території для дестабілізації України.

Нагадаємо, раніше Аваков заявляв, що не вважає, що реінтегрувати можна відразу весь окупований Донбас. При цьому, він озвучив свій план - "тактику дрібних малих, яким аплодують всі".

Так, Аваков вважає, що для початку потрібно звільнити від окупації окреме місто чи район, взяти під контроль кордон з окупованою територією, після цього, на територію повинні зайти органи української юстиції, а потім на зазначеній території проводяться вибори, щоб сформувати перехідну адміністрацію, а після цього, на думку Авакова, слід прийняти закони про амністію та колаборантів. Після цього, таку "процедуру" Аваков пропонує повторювати у наступних районах.