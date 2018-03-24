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Клімкін задекларував понад 732 тисяч гривень зарплати за 2017 рік

НовиниПолітика    24.03.2018 - 14:17
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Глава МЗС також вніс у декларацію 47 тисяч євро та 33 тисяч доларів готівки

Міністр закордонних справ Павло Клімкін задекларував 732 805 гривень заробітної плати та 14,6 тисяч гривень процентів за банківськими вкладами. Відповідні дані розміщені в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Глава українського МЗС також вніс у декларацію 47 тисяч євро та 33 тисяч доларів готівки і 448 186 гривень на рахунку в "Ощадбанку".

Дружина міністра задекларувала 45 тисяч євро і 55 тисяч доларів готівки, а також легковий автомобіль Volvo S40. 

Крім того, Клімкін володіє двома земельними ділянками в селі Козин Обухівського району Київської області площею 640 кв.м і 560 кв.м та легковим автомобілем Skoda. При цьому його дружина володіє квартирою в Києві площею 68,2 кв.м і 1/3 квартири в столиці загальною площею 90,4 кв.м.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони України Степан Полторак задекларував понад 951 тис. гривень доходу за 2017 рік.

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Теги публікації: Павло Клімкін, Декларації про доходи, доходы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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