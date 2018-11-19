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Климкин встретился с министром обороны Канады

Новости » Политика    19.11.2018 - 02:58
Климкин встретился с министром обороны Канады
Фото: Харджит Саджан и Павел Климкин (twitter.com/HarjitSajjan)

Харджит Саджан заявил о твердой приверженности Канады стабильности и безопасности в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе визита в Канаду встретился с канадским министром обороны Харджитом Саджаном Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Минобороны Канады в Twitter.

"Рад был выказать главе МИД Украины Павлу Климкину твердую приверженность Канады Украине", - написал Саджан.

Он отметил, что его страна гордится участием в операциях по поддержанию безопасности в Украине.

"Мы гордимся поддержкой стабильной и безопасной Украины с помощью представителей Вооруженных сил Канады, участвующих в операции UNIFIER и работающих рядом с силами безопасности Украины", - отметил канадский министр.

Климкин встретился с министром обороны Канады

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 17 и 18 ноября находился с рабочим визитом в Канаде для участия в Галифакском международном форуме по безопасности.

В рамках форума у Климкина было запланировано ряд встреч, в том числе с замминистра иностранных дел Канады Ианом Шугартом, членами канадского парламента, заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сенаторами и конгрессменами США.

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Новости Украины Павел КлимкинКанадаХарджит Саджан
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