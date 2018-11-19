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Клімкін зустрівся з міністром оборони Канади

Новини » Політика    19.11.2018 - 02:58
Клімкін зустрівся з міністром оборони Канади
Фото: Харджит Саджан і Павло Клімкін (twitter.com/HarjitSajjan)

Харджит Саджан заявив про прихильність Канади стабільності та безпеці в Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту в Канаду зустрівся з канадським міністром оборони Харджитом Саджаном Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Міноборони Канади в Twitter.

"Радий був виказати главі МЗС України Павлу Клімкіну тверду прихильність Канади Україні", - написав Саджан.

Він зазначив, що його країна пишається участю в операціях з підтримання безпеки в Україні.

"Ми пишаємося підтримкою стабільної і безпечної України із залученням представників Збройних сил Канади, які беруть участь в операції UNIFIER і працюють поруч із силами безпеки України", - зазначив канадський міністр.

Клімкін зустрівся з міністром оборони Канади

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін 17 і 18 листопада перебував із робочим візитом у Канаді для участі в Галіфакському міжнародному форумі з безпеки.

У рамках форуму у Клімкіна було заплановано ряд зустрічей, в тому числі із заступником міністра закордонних справ Канади Іаном Шугартом, членами канадського парламенту, заступником генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сенаторами та конгресменами США.

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Новини України Павло КлімкінКанадаХарджит Саджан
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