Клімкін зустрівся з міністром оборони Канади

Фото: Харджит Саджан і Павло Клімкін (twitter.com/HarjitSajjan)

Харджит Саджан заявив про прихильність Канади стабільності та безпеці в Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту в Канаду зустрівся з канадським міністром оборони Харджитом Саджаном Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Міноборони Канади в Twitter.

"Радий був виказати главі МЗС України Павлу Клімкіну тверду прихильність Канади Україні", - написав Саджан.

Він зазначив, що його країна пишається участю в операціях з підтримання безпеки в Україні.

"Ми пишаємося підтримкою стабільної і безпечної України із залученням представників Збройних сил Канади, які беруть участь в операції UNIFIER і працюють поруч із силами безпеки України", - зазначив канадський міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін 17 і 18 листопада перебував із робочим візитом у Канаді для участі в Галіфакському міжнародному форумі з безпеки.

У рамках форуму у Клімкіна було заплановано ряд зустрічей, в тому числі із заступником міністра закордонних справ Канади Іаном Шугартом, членами канадського парламенту, заступником генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сенаторами та конгресменами США.