Клімкін у Вашингтоні зустрінеться з держсекретарем Помпео

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін перебуватиме у США з 14 до 16 листопадаі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 14 листопада розпочне робочий візит у США, де має зустрітись з державним секретарем Майком Помпео. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС.

Як зазначається, головною метою візиту є проведення 16 листопада інавгураційного засідання оновленого формату Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Захід пройде під спільним головуванням глав зовнішньополітичних відомств України і США.

Окрім того, Клімкін проведе переговори з Державним секретарем США Майклом Помпео, а також зустрінеться з провідними американськими законодавцями та представниками американського експертного середовища.

Міністр закордонних справ України перебуватиме в США з 14 по 16 листопада.

Нагадаємо, 12 листопада президент Петро Порошенко зустрівся з міністром енергетики США Ріком Перрі. Вони обговорили питання українсько-американського стратегічного енергетичного діалогу. Сторони також обговорили необхідність подальшої протидії проекту "Північний потік-2" та диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, зокрема шляхом розширення можливостей для поставок зрідженого газу із США.