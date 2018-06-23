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Климкин сегодня посетит с рабочей поездкой Львовскую область

НовостиПолитика    23.06.2018 - 09:50
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин сегодня посетит Трускавец

Министр иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин сегодня, 23 июня 2018 года, осуществит рабочую поездку в г. Трускавец (Львовская область). Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"23 июня 2018 года министр Павел Климкин будет находиться в г.Трускавец", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках поездки запланировано участие Климкина в III Форуме местного развития по обсуждению перспектив развития Карпатского региона. Во время мероприятия будет обсуждаться создание устойчивой платформы продвижения идеи углубления сотрудничества в Карпатах в рамках существующих европейских инструментов, в частности, учитывая новую финансовую перспективу ЕС после 2020 года.

Кроме того, Климкин примет участие в презентации документального фильма о политических заключенных Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Закарпатской области Климкин принял участие в украинско-венгерских переговорах по закону об образовании.

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Теги публикации: МИД Украины, Павел Климкин, Львовская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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