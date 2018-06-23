Клімкін сьогодні відвідає з робочою поїздкою Львівську область

Клімкін сьогодні відвідає Трускавець

Міністр закордонних справ (МЗС) України Павло Клімкін сьогодні, 23 червня 2018 року, здійснить робочу поїздку у м. Трускавець (Львівська область). Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС.

"23 червня 2018 року міністр Павло Клімкін перебуватиме у м.Трускавець", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках поїздки запланована участь Клімкіна у ІІІ Форумі місцевого розвитку щодо обговорення перспектив розвитку Карпатського регіону. Під час заходу обговорюватиметься створення сталої платформи просування ідеї поглиблення співпраці в Карпатах у рамках існуючих європейських інструментів, зокрема, враховуючи нову фінансову перспективу ЄС після 2020 року.

Крім того, Клімкін візьме участь в презентації документального фільму про політичних в’язнів Кремля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Закарпатській області Клімкін взяв участь у українсько-угорських переговорах щодо закону про освіту.