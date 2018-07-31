Клімкін закликав створити спецкомісію для розслідування впливу РФ на Європу

Потрібні термінові і амбітні рішення на загальноєвропейському та національному рівнях, заявив Клімкін

Глава міністерства закордонних справ Павло Клімкін закликав створити спеціальну комісію для розслідування російського впливу на Європу. Про це він написав у Twitter.

За його словами, в Європі слід створити спеціальну комісію для розслідування російського втручання.

"Нарешті Європа починає дискусію про російський вплив. Але ситуація тут набагато складніша, ніж у США. Потрібні термінові і амбітні рішення на загальноєвропейському та національному рівнях. І, звичайно, спеціальна комісія для розслідування", - заявив Клімкін.

Таким чином, Клімкін відреагував на слова глави лібералів у Європейському парламенті Гі Верхофстадта і новину про те, що глава компанії Facebook Марк Цукерберг розповів про докази втручання Росії у вибори США.

"Європі потрібен власний Мюллер, (Роберт Мюллер спеціальний прокурор США, - ред.) щоб розслідувати масштаби російських кампаній дезінформації та інших нападів на наші демократії. У вересні я підштовхнув Європарламент до таких заходів з очищення наших інтернет- та соціальних мереж. Настав час відбиватися!", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше глава компанії Facebook Марк Цукерберг спростував заяву президента США Дональда Трампа в Гельсінкі (Фінляндія) про відсутність доказів того, що росіяни використовували соціальні мережі для втручання в президентські вибори США в 2016 році. Пізніше Трамп заявив, що довіряє установам США, а на конференції в Гельсінкі він обмовився. Таким чином, Трамп погодився з висновками американських спецслужб про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року.