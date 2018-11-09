Климкин призвал иностранных дипломатов учить украинский язык

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина/Виталий Носач)

Министр поблагодарил тем зарубежным делегатам, которые уже изучают украинский язык

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал иностранных дипломатов, аккредитованных в Украине, выучить украинский язык. Об этом Климкин заявил по случаю дня украинского языка и письменности, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра.

В частности, Климкин отметил, что на сегодня в Украине вопрос языка является достаточно чувствительным. Также поблагодарил тем иностранным делегатам, которые уже начали изучать язык.

"Прошу вас учесть чувствительность языкового вопроса в нашей стране, особенно теперь, когда мы стали жертвой вооруженной агрессии Москвы, и призываю осваивать украинский... Мы в этом году проведем ланч совместно с послами, которые владеют украинским языком или изучают его. Мы будем наслаждаться национальными блюдами и будем разговаривать только на украинском", - заявил министр.

Также Климкин пригласил иностранных дипломатов в Украине вместе написать диктант по украинскомуо языку.

"Думаю, пора уже организовать и клуб для всех украиноязычных иностранных дипломатов, где бы они могли общаться на украинском и совершенствовать свои знания", - написал министр.

Напомним, минимальная квота на долю украиноязычных песен в эфире радиостанций возросла и теперь составляет 35% в сутки. Украинские песни будут звучать, в том числе в прайм-тайм.