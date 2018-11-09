Клімкін закликав іноземних дипломатів опанувати українську мову

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна/Віталій Носач)

Міністр подякував тим закордонним делегатам, які вже вивчають українську мову

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав іноземних дипломатів, акредитованих в Україні, опановувати українську мову. Про це Клімкін заявив з нагоди дня української мови та писемності, передає РБК-Україна із посиланням на Facebook міністра.

Зокрема, Клімкін зауважив, що на сьогодні в Україні питання мови є досить чутливим. Також подякував тим іноземним делегатам, які вже почали вивчати мову.

"Прошу вас зважити на чутливість мовного питання в нашій країні, особливо тепер, коли ми стали жертвою збройної агресії Москви, і закликаю опановувати українську... Ми цього року проведемо ланч спільно з послами, які володіють українською чи вивчають її. Ми будемо смакувати національними стравами і розмовлятимемо тільки українською", - заявив міністр.

Також Клімкін запросив закордонних дипломатів в Україні разом написати диктант з української мови.

"Гадаю, час уже організувати й клуб для всіх україномовних іноземних дипломатів, де б вони могли спілкуватися українською й удосконалювати свої знання", - написав міністр.

Нагадаємо, мінімальна квота на частку україномовних пісень в ефірі радіостанцій зросла й відтепер становить 35% на добу. Українські пісні лунатимуть, зокрема у прайм-тайм.