ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Квота україномовних пісень на радіо зросла до 35%

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 11:44
Ілюстративне фото (comin.kmu.gov.ua)
Ілюстративне фото (comin.kmu.gov.ua)

Відсьогодні набув чинності третій етап запровадження українських квот на радіо

Мінімальна квота на частку україномовних пісень в ефірі радіостанцій відтепер становить 35% на добу. Такі зміни передбачені у законі України "Про телебачення і радіомовлення", передає РБК-Україна.

Як написав віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко у своєму Twitter, щонайменше 35% пісень, зокрема,  у прайм-тайм, лунатимуть українською.

"Два роки дії закону - жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень українською мовою у всіх жанрах дедалі більше. А крику ж було!", - написав Кириленко.

Квота україномовних пісень на радіо зросла до 35%Нагадаємо, зміни до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах) президент України Петро Порошенко затвердив у листопаді 2016 року. Документ передбачав поступове запровадження квот: протягом першого року - 25%, другого - 30%, третього - 35%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у вересні 2018 року 37,2% громадян підтримували квоти на українську мову на радіо і телебаченні, 40,2% виступали проти, ще 21,7% вагалися з відповіддю.

Національні радіостанції перевиконали квоти україномовних пісень на 24% Нацрада зафіксувала 17 порушень квот україномовних пісень на радіо в 2017
Новини України радиоквоты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся