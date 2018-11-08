Квота україномовних пісень на радіо зросла до 35%

Ілюстративне фото (comin.kmu.gov.ua)

Відсьогодні набув чинності третій етап запровадження українських квот на радіо

Мінімальна квота на частку україномовних пісень в ефірі радіостанцій відтепер становить 35% на добу. Такі зміни передбачені у законі України "Про телебачення і радіомовлення", передає РБК-Україна.

Як написав віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко у своєму Twitter, щонайменше 35% пісень, зокрема, у прайм-тайм, лунатимуть українською.

"Два роки дії закону - жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень українською мовою у всіх жанрах дедалі більше. А крику ж було!", - написав Кириленко.

Нагадаємо, зміни до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах) президент України Петро Порошенко затвердив у листопаді 2016 року. Документ передбачав поступове запровадження квот: протягом першого року - 25%, другого - 30%, третього - 35%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у вересні 2018 року 37,2% громадян підтримували квоти на українську мову на радіо і телебаченні, 40,2% виступали проти, ще 21,7% вагалися з відповіддю.