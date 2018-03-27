Климкин примет участие в дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке

Климкин поучаствует в дебатах, посвященных миротворческим миссиям ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 27-28 марта 2018 года посетит Нью-Йорк (США) и примет участие в дебатах Совета безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Сообщается, что 27-28 марта 2018 года состоится рабочий визит Климкина в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира".

"Участие в заседании позволит более детально осветить подходы нашего государства к актуальным вопросам реформирования миротворческого направления деятельности ООН, а также позволит обеспечить дальнейшую консолидацию международного сообщества в противодействии российской агрессии против Украины и продвижению интересов Украины в ООН", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время пребывания в Нью-Йорке планируется ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН.

Напомним, ранее Климкин высказал мнение, что число миротворцев ООН на Донбассе должно превышать 15 тыс. человек.