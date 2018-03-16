Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Число миротворцев ООН на Донбассе должно превышать 15 тыс. человек, - Климкин

НовостиПолитика    16.03.2018 - 11:34
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РбК-Украина)
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РбК-Украина)

По словам Климкина, состав миссии должны определять в ООН

Число миротворцев ООН на Донбассе должно превышать 15 тыс. человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "ВВС Украина".

"Нам требуется достаточное количество. Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно - мы будем согласовывать с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи", - заявил он.

По словам Климкина, состав миссии должны определять в ООН.

"Относительно состава миссии - это должны определять в ООН. Но, конечно, это должна быть не Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми беседовали и не только в Европе. Например, с японцами. Они известные миротворцы в различных регионах мира, они очень надежные. Я спрашивал министра иностранных дел Японии, и он сказал, что мы можем это рассмотреть. Но сначала нужно понимать, какая это будет миссия", - добавил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам президента Украины Петра Порошенко, миротворческая миссия ООН должна действовать по всей оккупированной территории.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Климкин: у нормандского формата есть потенциал Глава МИД Франции посетит Украину 23 марта
Теги: ООН, миротворцы, Павел Климкин
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top