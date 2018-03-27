Клімкін візьме участь у дебатах Радбезу ООН в Нью-Йорку

Клімкін візьме участь у дебатах, присвячених миротворчим місіям ООН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 27-28 березня 2018 року відвідає Нью-Йорк (США) і візьме участь у дебатах Ради безпеки ООН. Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

Повідомляється, що 27-28 березня 2018 року відбудеться робочий візит Клімкіна до Нью-Йорку для участі у відкритих дебатах Ради безпеки ООН "Спільні дії для підвищення ефективності операцій ООН з підтримання миру".

"Участь у засіданні дозволить більш детально висвітлити підходи нашої держави до актуальних питань реформування миротворчого напрямку діяльності ООН, а також дозволить забезпечити подальшу консолідацію міжнародного співтовариства у протидії російській агресії проти України та просуванню інтересів України в ООН", - йдеться в повідомленні

Також повідомляється, що під час перебування в Нью-Йорку планується низка зустрічей Клімкіна з іноземними партнерами та керівництвом ООН.

Нагадаємо, раніше Клімкін висловив думку, що кількість миротворців ООН на Донбасі має перевищувати 15 тис. осіб.