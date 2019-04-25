Климкин отреагировал на принятие "языкового закона"

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие "языкового закона" является хорошей новостью, теперь важно последовательно и толерантно его выполнять. Об этом он написал в Twitter.

Климкин отметил, что закон о языке объединит всех украинцев.

"Хорошие новости в Чистый четверг - языковой закон принят. Речь должна быть чистой и живой. Закон - это только начало, главное - последовательное и толерантное его выполнение. Он должен стать объединяющим для всех, должен помогать, а не наказывать. Только так будет успех", - отметил дипломат.

Напомним, сегодня Верховная рада приняла во втором чтении "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного". "За" проголосовали 278 нардепов.

Отметим, что документ будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

РБК-Украина писало, что вчера состоялось заседание профильного комитета, на котором нардепы обсудили окончательный вариант "языкового закона".