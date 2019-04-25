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Клімкін відреагував на прийняття "мовного закону"

Новини » Політика    25.04.2019 - 13:15
Клімкін відреагував на прийняття "мовного закону"
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що закон про мову стане єднальним для всіх українців

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що ухвалення "мовного закону" є доброю новиною, тепер важливо послідовно і толерантно його виконувати. Про це він написав у Twitter.

Клімкін зазначив, що закон про мову стане єднальним для всіх українців.

"Добрі новини в Чистий четвер - мовний закон прийнято. Мова має бути чистою і живою. Закон - це тільки початок, головне - послідовне і толерантне його виконання. Він має стати єднальним для всіх, має допомагати, а не карати. Тільки так матиме успіх", - зазначив дипломат.

Клімкін відреагував на прийняття &quot;мовного закону&quot;Нагадаємо, сьогодні Верховна рада схвалила в другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної". "За" проголосували 278 нардепів.

Зазначимо, що документ регулюватиме застосування української мови як мови громадянства України, а також його застосування у діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, інших суб'єктів господарювання державної та комунальної форм власності.

РБК-Україна писало, що вчора відбулося засідання профільного комітету, на якому нардепи обговорили остаточний варіант "мовного закону".

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