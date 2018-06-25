Міністр візьме участь у другій Міжнародній конференції з питань реформ в Україні

26-27 червня 2018 року Міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснить робочий візит до Данії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС).

Повідомляється, що метою поїздки є участь в складі урядової делегації на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у другій Міжнародній конференції з питань реформ в Україні (м. Копенгаген).

"У роботі конференції братимуть участь глави та представники зовнішньополітичних відомств більш ніж 40 держав, зокрема Великої Британії, Канади, країн Балтії, Швеції, Норвегії, Польщі, Туреччини, керівники міжнародних організацій та фінансових інституцій", - повідомляють у МЗС.

Крім цього, Клімкін разом з данським колегою Андерсом Самуельсеном співголовуватиме на окремій міністерській зустрічі в рамках Конференції з метою вироблення спільних підходів у протидії російським гібридним загрозам.

У Копенгагені міністр також проведе низку двосторонніх зустрічей зі своїми іноземними колегами.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що голова Верховної ради України Андрій Парубій 25-29 червня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки (США).